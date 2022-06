जुमे की नमाज के बाद Pyaragraj में शुरू हुआ बवाल, पुलिस पर छतों से फेंके गए पत्थर

Uttar Pradesh

प्रयागराज, 10 जून: पिछले शुक्रवार (03 जून) को जुमे की नमाज के बाद कानपुर जिले में हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस और प्रशसन पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर हैं। वहीं, कानपुर में धारा 144 लागू है। तो वहीं, आज 10 जून को जुमे की नमाज के बाद एक फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही है। प्रयागराज जिले के अटाला इलाके में पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया है। पुलिस के ऊपर पथराव का वीडियो न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने जारी किया है।

हिंसक झडप औऱ विरोध-प्रदर्शन की खबर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग राज्यों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली से भी सामने आ रही है। दरअसल, बीजेपी से सस्पेंड नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने हाल ही में मुस्लिमों के धर्मगुरु के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जिसके बाद से बीजेपी के इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग उठी रही थी। तो वहीं, इन दोनों नेताओं के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों की मांग है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए।

#WATCH | Stones hurled during clashes in Atala area of UP's Prayagaraj over controversial remarks of suspended BJP leader Nupur Sharma and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal. pic.twitter.com/fZGmQYezs7

जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में हजारों की संख्या में लोग इकठ्ठा हो गए और बीजेपी से निलंबित दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबारी करने लगे। यही नहीं, इस दौरान अल्लाह-हु-अकबर नारा-ए-तकबीर के नारे भी लगाए गए। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, जो धीरे-धीरे झड़प में बदल गई। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी ने होने से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया।

पुलिस के ऊपर यह पथराव प्रयागराज के अटाला इलाके में प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, छतों से भी पथराव हुआ, जिसके बाद आरएएफ और पीएसी ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। लेकिन उपद्रवी सुनियोजित तरीके से थोड़ी-थोड़ी देर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन जिस तरह से उपद्रवी ग्रुप में हमला कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) की विफलता है। क्योंकि उपद्रवी पूरी तैयारी से आए हैं।

#WATCH Prayagraj ADG's vehicle damaged after a protest erupted in Atala area over controversial remarks of suspended BJP leader Nupur Sharma & expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal, earlier today

The ADG was on ground to control the law&order situation as a protest erupted pic.twitter.com/lCCYrTyBOq