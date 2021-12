सपा-रालोद गठबंधन और किसानों का मुद्दा, जयंत चौधरी के लिए कितना बड़ा मौका है ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 13 दिसंबर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसबार राष्ट्रीय लोक दल और उसके नेता जयंत चौधरी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। पिछले 20 वर्षों में उनकी पार्टी के पास पहली बार सबसे बेहतर प्रदर्शन के सारे मौके हैं। उनकी पार्टी किसानों की राजनीति करती रही है और किसानों का मुद्दा अभी सबसे ज्यादा गरम है। ऊपर से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जा रही है। वह एक युवा नेता हैं और उनके लिए यह पहला चुनाव है, जिसमें वह स्वतंत्र रूप से पार्टी हित में फैसले भी ले रहे हैं।

English summary

This time in the Uttar Pradesh elections, there is a big opportunity for Jayant Chaudhary's RLD in alliance with the SP, he can also get the benefit of the farmers' protest