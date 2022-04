शिवपाल चल चुके हैं बड़ी चाल: भाजपा में नहीं जाएंगे, जानिए आजम को क्यों दिया ये बड़ा ऑफर

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 23 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अब भतीजे अखिलेश यादव के साथ ही बड़े भाई और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर भी हमले बोलना शुरू कर दिया है। शिवपाल शुक्रवार को सीतापुर जेल गए थे आजम से मिलने के लिए। उन्होंने आजम से मुलाकात के बाद मुलायम और अखिलेश पर आरोप लगाया कि वो नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आएं। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने आजम को PSP में शामिल होने का ऑफर दिया है। इससे शिवपाल ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। पहला यह कि यदि आजम ने उनका आफर स्वीकार कर लिया तो उनको एक बड़ा मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा। दूसरा यह कि यदि आजम अखिलेश का साथ छोड़कर शिवपाल के साथ आते हैं तो अखिलेश का संगठन और कमजोर होगा और उन्हें मुस्लिमों का विश्वास जीतना आसान नहीं होगा।

