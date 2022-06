BJP से नजदीकीयों के बावजूद बेटे की कुर्सी नहीं बचा पाये शिवपाल, जानिए कैसे लगा करारा झटका

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 15 जून: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के हाथ में केवल सहकारी समितियों की आखिरी ताकत बची थी जिसे बीजेपी ने अपने कब्जे में लेकर उनको करारा झटका दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि शिवपाल यादव को बीजेपी से बढ़ रही नजदीकियों का लाभ मिल सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बीजेपी का प्रत्याशी पीसीएफ का नया चेयरमैन चुन लिया गया। इसे शिवपाल को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पीसीएफ में पिछले 40 सालों से मुलायम परिवार का दबदबा था जो इस बार बीजेपी ने खत्म कर दिया है। योगी सरकार की तारीफ करने वाले शिवपाल अपने बेटे की कुर्सी नहीं बचा पाए।

English summary

Shivpal did not save his son's chair in spite of his proximity to BJP, know how he got a shock