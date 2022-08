UP में अगले दो दिनों के भीतर हो सकती है बारिश, जानिए सूखे की आहट से क्यों चिंतित है सरकार

Uttar Pradesh

लखनऊ, 13 अगस्त: उत्तर प्रदेश में कम बारिश की वजह से सरकार के पसीने तो छूट ही रहे हैं आम लोगों को भी भारी उमस का सामन करना पड़ रहा है। राज्य के मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को व्यापक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी के साथ पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से चल रही गर्म और उमस की स्थिति जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है। हालांकि कम बारिश को लेक यूपी के कई जिलों में सूखे की आशंका भी बनी हुई है।

इसको लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कि सीएम लेवल पर दो बार बैठक हो चुकी है। हर समय रिपोर्ट मंगाई जा रही है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसका पूरी कोशिश की जा रही है। आगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।

राज्य के मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि यूपी में शनिवार से बारिश होने की अनुमान है। रविवार और सोमवार को लखनऊ सहित राज्य के बाकी हिस्सों में धीरे-धीरे फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि इसके बाद बारिश में कमी आएगी। अगले बुधवार से पूरे राज्य में बारिश होने के आसार हैं जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम

मौसम की स्थिति में बदलाव होने की उम्मीद है। इसके अलावा, अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ा रहा है। मानसून इस साल राज्य और शहर में देर से पहुंचा और उसके बाद जुलाई के मध्य तक कमजोर रहा। जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह में राज्य भर में मध्यम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि अगस्त में अब तक कम बारिश हुई है।

राज्य में लगातार कम हो रही बारिश

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में वर्षा की कमी लगातार अधिक बनी हुई है। कुल मिलाकर यूपी में 1 जून से अब तक बारिश सामान्य से 44 फीसदी कम रही है। पूर्वी यूपी में घाटा सामान्य से 47 फीसदी और पश्चिम में सामान्य से 39 फीसदी कम है। 75 जिलों में से केवल चार - लखीमपुर खीरी, आगरा, एटा और इटावा - में अब तक अतिरिक्त बारिश हुई है। लखनऊ में इस मानसून में कुल 256.5 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 397.2 मिमी से 35% कम है।

इन जिलों में 50 फीसदी से कम बारिश हुई

मौसम विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार गाजियाबाद, ज्यातिबाबाई फुलेनगर, महोबा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, अमेठी, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, चंदौली, फर्रुखाबाद, फतेहपुर , गोंडा, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, ऐसे जिले हैं, जहां पर औसत बारिश से पचास प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है।

