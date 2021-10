लखीमपुर खीरी कांड में राकेश टिकैत की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल, क्या 'सीक्रेट डील' के तहत सरकार ने भेजा था?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 06 अक्टूबर: लखीमपुर खीरी में आठ किसानों की मौत के बाद सरकार और किसान नेता राकेश टिकैत की आम सहमति सोशल मीडिया को रास नहीं आ रही है। इसे लेकर लोग राजनीतिक गठजोड़ की बात करने लगे हैं। सबसे ज्यादा सवाल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पूरे घटनाक्रम में टिकैत की कार्यशैली को संदिग्ध बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी और अंतिम संस्कार से पहले समझौता करना समझ से बाहर है। टिकैत की संदिग्ध भूमिका को लेकर उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनके और सरकार के बीच कोई सीकरेट डील हुई थी जिसके तहत उनको लखीमपुर तक आसानी से जाने दिया गया ?

English summary

Questions are being raised regarding the role of Rakesh Tikait in the Lakhimpur Kheri case, was it sent by the government under the 'secret deal'?