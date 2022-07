राष्ट्रपति चुनाव : UP में चल रही वोटिंग, जानिए NDA-UPA के बीच किस तरह चल रहा घमासान

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 18 जुलाई: उत्तर प्रदेश में सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। यह देखना दिलचस्प है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्ष में कितना सेंध लगाने में कामयाब होती है ताकि यूपी भाजपा द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत सुनिश्चित करने में अपना एक बड़ा योगदान दे सके। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की थी। पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य और फिर उसके बाद पीएसपी के चीफ शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को उस जख्म की याद दिलाई थी जो कभी यशवंत सिन्हा ने अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को दिया था। हालांकि इन सबके बीच अखिलेश अपने रुख पर कायम रहे और आज उनकी पार्टी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है।

