Mulayam Singh Yadav:करहल जैन इंटर कॉलेज में टीचर से लेकर अबतक की यात्रा- पूरी Timeline

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुलायम सिंह यादव ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से की थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक ने राजनीति से अपने जीवन पथ पर चलना शुरू नहीं किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल में जैन इंटर कॉलेज से करियर शुरू किया था, बाद में यही मैनपुरी ने उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई। वहां उनपर छात्रों को हिंदी और सोशल साइंस पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली थी और जानकारी के मुताबिक बहुत कम समय में ही वे छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि, उन्हें तो नेता बनकर देश सेवा करनी थी, इसलिए ज्यादा दिन तक उसमें मन नहीं लगा और फिर लंबी राजनीतिक यात्रा पर निकल गए।

English summary

Mulayam Singh Yadav used to teach in an inter college in Karhal, Mainpuri earlier. Then contested the assembly elections for the first time and won. He was the CM of UP thrice and Defense Minister of the country. See the timeline