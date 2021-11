तीन दिन यूपी में रहेंगे पीएम मोदी, जानिए लखनऊ से लेकर महोबा तक कैसे साधेंगे सियासी समीकरण

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 18 नवंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले यूपी में सयासी मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। योगी सरकार की वापसी को लेकर बीजेपी ने संगठन के साथ ही सरकारी स्तर पर भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां आज दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी अहम बैठक हुई जिसमें यूपी का रण जीतने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी अब यूपी में लगातार तीन दिनों तक लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। चुनावी लिहाज से मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम इससे पहले 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करते हुए चुनावी समीकरण साध चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मोदी के दौरों में और इजाफा होने की संभावना है।

यह भी पढ़ें-दिल्ली में नड्डा से मिले यूपी BJP चीफ स्वतंत्र देव सिंह, आगामी यात्राओं और रैलियों पर हुई चर्चा

English summary

Modi will be on a three-day visit to UP, know how to solve political equations from Lucknow to Mahoba