Lakhimpur Kheri: क्या अपने किले को बचा पाएगी बीजेपी, जमीनी हालात और बदले चुनावी समीकरण समझिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखीमपुर खीरी, 11 नवंबर: यूपी विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी हिंसा का भूत बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाल में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ कुछ तथ्य सामने आए हैं, उससे न सिर्फ उनकी मुसीबत बढ़ी है, बल्कि वह स्थानीय भाजपा के लिए भी गले की फांस बन चुके हैं। खासकर फॉरेंसिक रिपोर्ट का उनके खिलाफ जाने से भाजपा के लोगों का भी संदेह बढ़ गया है। इस इलाके में ब्राह्मण भाजपा के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। लेकिन, इस घटना के बाद कई तरह के चुनावी समीकरण बदने की संभावना है। आइए देखते हैं कि केस की स्थिति क्या है, ब्राह्मण और सिख समुदाय के बीच में क्या सोच बन रही है और लोकल बीजेपी क्या समझ रही है ?

English summary

The Lakhimpur Kheri incident in Uttar Pradesh has become a noose for the BJP. The party holds all the 12 assembly seats in the area, but both local Brahmins and Sikhs are accusing the police of bias