Uttar Pradesh

oi-Bhavna Pandey

लखनऊ, 4 अक्‍टूबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्‍वास प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। उन्‍होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा आंदोलन के नेताओं व सरकार के प्रमुख लोगों से अनुरोध है कि बेहद शांत मन से स्थिति संभालें।

कुमार विश्‍वास ने आगे लिखा

पूरा देश दुखी है।किसानों-नागरिकों की मृत्यु का दुःख गहरा है अतः एक दूसरे के साथ बेहद संवेदनशीलता व सच के साथ पेश आएँ।देश के दुश्मनों को अवसर न दें। अब आगे कुछ ऐसा न हो जिससे तल्ख़ी बढ़े।

इस घटना में हुई हिंसा में चार किसानों, एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हुई है। मामले में आशीष समेत 14 लोगों के खिलाफ तिकुनिया पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना से विपक्ष को योगी सरकार पर की खिलाफत करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। लखीमपुर ही नहीं उत्‍तर प्रदेश के अन्‍य जिलों में भी विपक्षी नेता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे बाजी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी समेत अन्‍य जिलों में इस घटना के विरोध स्‍वरूप कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए भारी संख्‍या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

English summary

Kumar Vishwas said on the incident of Lakhimpur - do not give opportunities to the enemies of the country. Now there should not be anything that will increase the turmoil