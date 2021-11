जानिए यूपी की वो पांच वजहें जिनकी वजह से बैकफुट पर आए पीएम मोदी

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 20 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चौकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह का फैसला उन्होंने शुक्रवार को लिया जब उन्होंने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मोदी की इस घोषणा को यूपी समेत पांच चुनावी राज्यों में फायदे के तौर देखा जा रहा था। यूपी और पंजाब में पिछले एक साल से किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। पश्चिमी यूपी में महापंचायतें हो रही थीं जिससे बीजेपी अपने आपको असहज पा रही थी। पश्चिमी में फैल रहे इस आदोलन की आग सेंट्रल यूपी होते हुए पूर्वांचल तक पहुंचने का खतरा बना हुआ था। इस संभावित खतरे और इससे होने वाले चुनावी नुकसान को भांपते हुए मोदी ने अचानक ऐतिहासिक फैसला ले लिया। आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी में वो कौन सी पांच वजहें हैं जिनकी वजह से मोदी को भी बैकफुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

