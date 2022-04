UP चुनाव में झटका खाए RLD की निगाहें अब राजस्थान पर, जानिए "सारथी प्रोजेक्ट" के सियासी मायने

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 30 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था। इस चुाव में हालांकि रालोद को उतनी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि पार्टी को उम्मीद थी। चुनाव बीतने के बाद रालोद ने अब जनाधार बढ़ाने के लिए युवाओं पर फोकस करने का फैसला किया है। इसके लिए रालोद अब युवाओं को इंटर्नशिप कराने की पेशकश कर रही है। पार्टी ने इसके लिए 30 साल के युवाओं के लिए विज्ञापन भी निकाला था। इसके माध्यम से वह राजस्थान के युवाओं को भी लुभाने में जुटी है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं। रालोद के मुताबिक अभी युवाओं को जोड़ने का यह अभियान केवल राजस्थान और यूपी में ही चलाया जाएगा।

English summary

In UP elections, the eyes of RLD are now on Rajasthan, this bet was done to woo the young voters