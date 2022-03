UP चुनाव में BJP ने हारी हुई सीटों पर चला ये दांव तो कई सीटों पर कैसे पलट गई बाजी, जानिए

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 14 मार्च: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे उसके रणनीतिक कौशल का भी अहम योगदान है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की रणनीतिक सूझबूझ ने अपनी हारी सीटों पर भी अपनी जीत की पटकथा लिखी है। इस चुनाव में बीजेपी ने पिछली बार हारी हुई सीटों को जीतने की योजना बनाई थी और 85 में से 23 सीटें जीतने में सफलता हासिल की है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा गया था। इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी थीं, जिन पर कई दशकों से दूसरी पार्टियों का कब्जा था। साल 2017 में मोदी लहर के बाद भी जिन सीटों पर पार्टी हारी, वहां पार्टी के उम्मीदवार बदले गए. बदलाव की बात लोगों तक पहुंचाई गई और पार्टी इसमें सफल रही है।

English summary

In the UP elections, the BJP played this bet on the seats it lost, so how did the bet reversed in many seats