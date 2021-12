UP election 2022:अखिलेश यादव की ये तीनों रणनीति सफल हो गई, तो BJP का चकनाचूर हो सकता है सपना

Uttar Pradesh

लखनऊ, 23 दिसंबर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल या चुनाव से पहले के सर्वे आए हैं, सबने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ ही दिखाया है। यह भी अनुमान जताया गया है कि समय के साथ सपा, भाजपा के वोट से अंतर के फासले को कम करती जा रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर यहां हम उन रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार के चुनाव में कई ऐसे बदलाव किए हैं, जो पार्टी के पुराने स्टैंड से पूरी तरह से अलग है। लेकिन, मौजूदा परिस्थितियों में अगर यह काम कर गया तो ओपिनियन पोल और असल परिणाम में उलटफेर भी देखने को मिल सकता है।

English summary

Akhilesh Yadav's SP is working on three main strategies in the UP elections and if successful, it can block the path of BJP