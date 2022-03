अगर UP में बिगड़ा सीटों का गणित तो योगी की जगह किसी और की लग सकती है लॉटरी ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 3 मार्च: उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। अब इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि यूपी में बीजेपी पुर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफल होगी या उसे इस बार सीटों की गणित गड़बड़ाएगी। इसका जवाब तो दस मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा लेकिन अब यूपी बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि बहुमत न मिलने पर सीएम कौन बनेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीटों की गणित बिगड़ी तो किसी दूसरे चहरे की लॉटरी यूपी में लगेगा। ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में हैं लेकिन इस बात की अटकलें और सियासी चर्चाएं तो तेज हो गई हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो सीएम कौन होगा।

English summary

if BJP government is formed in UP, will Yogi become CM or someone else will get lottery