बाप-दादा की ढहती विरासत को यूपी चुनाव में कितना बचा पायेंगे जयंत चौधरी ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 10 नवंबर: राष्ट्रीय लोकदल के चीफ चौधरी जयंत के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव कई मायनो में अहम साबित होने वाला है। पिछले कई चुनावों से हार का सामना कर रहे जयंत के सामने अपने पिता और दादा की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। हाल ही में जयंत को खाप पंचायतों के एक कार्यक्रम में पगड़ी रश्म के दौरान चौधरी की उपाधि दी गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2022 का विधानसभा चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या जयंत अपने पिता अजित सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे और रालोद को एक बार फिर संजीवनी मिलेगी। यदि यह चुनाव भी रालोद के लिए निराशाजनक साबित होता है तो आने वाले समय में रालोद को खड़ा करना जयंत के लिए एक तरह से टेढ़ी खीर हो जाएगी खास तौर से ऐसे समय में जब बीजेपी ने रालोद के कोर वोट बैंक जाटों में सेंध लगा दी है।

English summary

How much will Jayant Chaudhary be able to save the crumbling legacy of Bap Dada in the UP elections?