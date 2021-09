गोरखपुर होटल केस: मृतक व्यापारी के परिवार से मिलेंगे सीएम योगी, गुरुवार को जाएंगे कानपुर

Uttar Pradesh

गोरखपुर, 29 सितंबर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित एक होटल में बीते सोमवार पुलिस की छापेमारी के दौरान कानपुर के एक व्यापारी की मौत हो गई थी। इस मामले में मंगलवार को गोरखपुर पुलिस के छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था और पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि भी दी गई है। मामला सामने आने के बाद गोरखपुर पुलिस समेत राज्य सरकार पर भी विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है। इस संबंध में अब कानपुर डीएम विशाख अय्यर का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ गुरुवार को कानपुर व्यापारी के परिवार वालों से मिलेंगे।

गोरखपुर पुलिस ने बताया कि टल के एक कमरे में छापेमारी के दौरान लापरवाही के आरोप में छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि छापेमारी के दौरान मारे गए व्यापारी के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर पुलिस पर आरोप लगे हैं कि होटल के एक कमरे में रुके तीन व्यक्तियों से वसूली के लिए छापा मारा लेकिन मारपीट के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। बाद में मृतक की पहचान कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के रूप में हुई।

CM Yogi Adityanath will be meeting the family members (of the businessman who died during a raid at a hotel in Gorakhpur on Monday) during his visit to Kanpur tomorrow: Kanpur DM Vishakh Aiyar