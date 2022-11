गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के नतीजे का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gola Gokarannath upchunav result: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मौजूदा सरकार के पिछले आठ महीने के कामकाज पर प्रदेश की जनता ने एकबार फिर मुहर लगा दी है। लखीमपुर खीरी के पास की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को शानदार जीत मिली है और उन्होंने आधे से भी ज्यादा वोट अपने पक्ष में बटोरे हैं। यहां प्रमुख विपक्षी दलों में से सिर्फ समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले उम्मीदवार को ही रिपीट किया था, लेकिन वह इसी साल हुए विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा बुरी तरह से पराजित हुए हैं। इस सीट पर बसपा और कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया था। बावजूद इसके बीजेपी का वोट शेयर सपा के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

English summary

Gola Gokarannath upchunav result:The vote share of BJP has increased significantly in the UP by-elections, which will strengthen the hold of CM Yogi in the politics of the state. The opposition is shocked