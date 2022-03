प्रियंका की अगुवाई में भी 387 सीटों पर कांग्रेस की नहीं बची लाज, बीजेपी की इन 3 सीटों पर जमानतें जब्त

Uttar Pradesh

लखनऊ, 13 मार्च: कांग्रेस ने इसबार यूपी चुनाव में पूरा दम लगाया था। पिछले कई चुनावों में राहुल गांधी के नेतृत्व की नाकामी के बाद एक तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी ने औपचारिक तौर पर लॉन्च किया था। खुद प्रियंका भी अपने को चुनावों में पार्टी का मुख्य चेहरा बता चुकी थीं। चुनाव जीतने की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक की चर्चा हो रही थी। लेकिन, कांग्रेस ने सूबे में इतना खराब प्रदर्शन किया, जितना आजादी के बाद से अभी तक कभी नहीं किया था। पार्टी की 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यह किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी संख्या है। पार्टी के दो उम्मीदवार जीतकर विधानसभा जरूर पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन बहुत ही शर्मनाक रहा। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी जो भारी बहुत से सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, उसके भी उम्मीदवार कम से कम तीन सीटों पर अपनी जमानत बचा पाने में असफल हो गए हैं।

Congress led by Priyanka Gandhi could not deposits in 387 seats in UP,BJP candidates did not even get votes to save their deposits in three seats