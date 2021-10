BJP ने अखिलेश पर कसा तंज- बाईस नहीं मिलेंगी बबुआ! यकीन न हो तो बुआ से पूछ लो: अखिलेश ने दिया करारा जवाब

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 02 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साले होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने के साथ ही एक दूसरी की चुटकी लेने और तंज कसने का दौर जारी है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत पर एक कार्टून बनाकर हमला बोला था। अबकी बार बीजेपी के निशाने पर अखिलेश आ गए। बीजेपी उत्तर प्रदेश ट्वीटर हैंडल से जारी इस कार्टून में बीजेपी ने कहा है कि बाईस नहीं मिलेंगे बबुआ! (अखिलेश) यकीन न हो तो एक बार 'बुआ' (मायावती) से पूछ लो। अखिलेश ने इसका जवाब अखिलेश ने यह कहते हुए दिया कि वह दिन भी जल्द आएगा जब जनता बीजेपी का कार्टून बनाएगी।

शनिवार को बीजेपी ने बिना नाम लिए कार्टून बनाकर अखिलेश पर तंज कसा. इस कार्टून को ट्वीट करते हुए लिखा गया था, 'एक लड़के ने उसके पिता से उसकी साइकिल छीन ली। फिर साइकिल को बुरी तरह से छोड़ दिया। अब लड़का 'बाईस साइकिल' का इंतजार कर रहा है। 'बीस-टू' हैंडल के बारे में जो एक को नहीं संभाल सकता? बाईस नहीं मिलेंगे बबुआ! (अखिलेश) यकीन न हो तो एक बार 'बुआ' (मायावती) से पूछ लो।' इसी कार्टून को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर बधाई दी और कहा कि आज समाज को सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में लोकतंत्र तभी रहेगा जब सच्चाई रहेगी। आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरत गांधीवादी होने की है।

अखिलेश ने कहा- कार्टून बनाने वालों का जनता देगी जवाब

सपा प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग देश में झूठ और हिंसक रवैया फैला रहे हैं। सरहदें अशांत हैं, किसानों का अपमान किया जा रहा है. महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को जगाया। उन्होंने किसानों, गरीबों, युवाओं को जागरूक करने का भी काम किया। देश को आजादी तभी मिली जब बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्टून बनाकर किसानों का अपमान कर रही है। वह दिन जल्द ही आ रहा है, लोग भाजपा के कार्टून बनाने के लिए तैयार हैं।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि,

किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी ने जारी किया था कार्टून

इससे पहले हालांकि एक बार और उत्तर प्रदेश भाजपा के ट्विटर हैंडल से किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एक कार्टून ट्वीट करने के बाद विवाद हो गया था। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने राज्य की राजधानी लखनऊ में गन्ने के एमएसपी में वृद्धि की मांग को लेकर दिल्ली जैसे विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी।

इससे पहले राकेश टिकैत की धमकी के बाद सामने आए कार्टून में एक 'बहुहाली' एक अन्य व्यक्ति को सतर्क रहने के लिए कह रहा है क्योंकि वह लखनऊ जा रहा है जहां योगी जी बैठे हैं जो न केवल कार्रवाई करते हैं बल्कि पोस्टर भी लगाते हैं। कार्टून के कैप्शन में लिखा है 'ओ भाई जरा संभल कर जयो लखनऊ में...' (कृपया लखनऊ जाते समय सावधान रहें)।

हालांकि 26 जुलाई को लखनऊ के दौरे के दौरान भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था, ''सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, वे तीन कानून वापस लेने को तैयार नहीं हैं, वे एमएसपी पर कानून नहीं बनाना चाहते।

यह भी पढ़ें- 'दो बहनें साथ पढ़ रही हों तो एक की फीस करें माफ', प्राइवेट स्कूलों से CM योगी की अपील

English summary

BJP took a jibe at Akhilesh - twenty-two will not meet Babua! If you do not believe, ask your aunt: Akhilesh gave a befitting reply