अखिलेश के लिए यूपी लोकसभा उपचुनाव में हार के 5 साइड इफेक्ट

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 27 जून: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के किसी करीबी ने सूत्र से कहा था कि उन्होंने कहा है कि वह रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार नहीं भी करेंगे तो भी पार्टी जीत रही है। परिणाम आने से पहले ज्यादातर लोग इसी लाइन पर सोच रहे थे। लेकिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना लड़ाई लड़े हथियार डालने को राजी नहीं हुए। उन्होंने इस उपचुनाव को भी उतनी ही अहमियत दी, जितनी की उनकी पार्टी को जरूरी थी। अखिलेश को उनका ओवर कॉन्फिडेंस (या मिस कैलकुलेशन) उन्हें ले डूबा। लेकिन, संघर्ष शक्ति ने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी ताकत दे दी। आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव पर इस करारी हार का क्या असर पड़ सकता है।

English summary

Akhilesh Yadav's SP will face many losses due to defeat in Azamgarh and Rampur Lok Sabha by-elections in UP. Muslims will leave and Yadavs will also break