UP में चार दशक बाद BJP को मिला विधान परिषद में बहुमत, बाहुबलियों की बादशाहत फिर बरकरार

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 12 अप्रैल: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। यूपी विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। प्रचंड जीत के साथ अब यूपी विधान परिषद में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। वहीं, समाजवादी पार्टी स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा तीन निर्दलीय भी जीते हैं। यूपी एमएलसी की 36 सीटों में से 9 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। हालांकि जिन तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं उसमें भी बीजेपी का अंदरखाने काफी योगदान रहा है। यूं कहें कि जिन सीटों पर बीजेपी हारी है वहां एक तरह से डमी उम्मीदवार उतारे गए थे।

English summary

After four decades in UP, BJP got majority in both the houses, the kingship of the Bahubalis retained again.