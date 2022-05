यूपी में चोर पुजारी के पास चुपके से छोड़ गए चोरी हुईं 14 प्राचीन मूर्तियां, चिट्ठी में बताई ये वजह

Uttar Pradesh

लखनऊ, 16 मई: पिछली 9 तारीख को चित्रकूट के एक प्रसिद्ध मंदिर से करोड़ों रुपये की देवी-देवताओं की मूर्तियां चोरी हो गई थीं। मामला पुलिस तक पहुंचा और चोरों की तलाश चल रही थी। लेकिन, रविवार को तब पुलिस भी हैरान रह गई, जब मंदिर के महंत ने बताया कि गायब हुई अधिकांश मूर्तियां चोर लौटा गया है और इसकी वजह बताते हुए एक चिट्ठी भी छोड़ गया है। हालांकि, पुलिस ने फिर भी चार लोगों को पकड़ा है और बाकी मूर्तियों की तलाश का काम जारी है।

English summary

In Chitrakoot, UP, thieves left the stolen idols at the priest's house and wrote in the letter that scary dreams come.