120 साल पहले हिंदू-मुस्लिम में बंटा था एक परिवार, आज भी नहीं मिटी है सियासी दूरी

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 16 जनवरी: यूपी के कैराना में इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक नाहिद हसन को टिकट दिया है और बीजेपी ने पिछले चुनाव में शिकस्त खाने के बावजूद भी पार्टी के पूर्व सांसद हुकूम सिंह की बेटी मृगांका सिंह पर ही दांव लगाया है। नाम से ही स्पष्ट है कि सपा ने यहां एक बार फिर से मुस्लिम उम्मीदवार पर ही भरोसा किया है और बीजेपी ने हिंदू चेहरे पर ही विश्वास जताया है। लेकिन, दिलचस्प बात ये है कि आज इलाके के बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने वाले हसन और सिंह दशकों पहले एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे। तब इनके पूर्वजों में से किसी ने अपना धर्म बदला था, जो आजतक इस इलाके की चुनावी फिजा को प्रभावित करता आ रहा है।

The ancestors of SP's Nahid Hasan and BJP's Mriganka Singh were from the same family 120 years ago in Kairana seat of UP, today one leads Hindus and the other Muslims