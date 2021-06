Anei Siva: पति ने छोड़ा तो गोद में था बच्चा, नींबू पानी-आइसक्रीम तक बेची, कटा लिए बाल, अब बनीं सब-इंस्पेक्टर

Thiruvananthapuram

oi-Love Gaur

तिरुवनंतपुरम, जून 27: केरल पुलिस की एक महिला पुलिस उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) के संघर्ष की ऐसी कहानियां सामने आई है, जो दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। एनी शिवा ने जिंदगी के बुरे वक्त में अपने हौसलों को बुलंद करके उसका मुकाबला कर अपना मुकाम हासिल किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कांजीरामकुलम की रहने वाली एनी शिवा जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा संघर्ष देखा, जिससे अच्छे-अच्छे धराशाही हो जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज सब इंस्पेक्टर बनकर दूसरी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं।

