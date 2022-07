World Athletics Championships: रोहित यादव ने रचा इतिहास, जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे

Sports

Rajat Gupta

नई दिल्ली, 22 जुलाई: रोहित यादव मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के क्लब में शामिल हो गए और पुरुषों की जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। वहीं एल्धोस पॉल शुक्रवार को ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ट्रिपल जंप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने। रोहित यादव ने ग्रुप बी में 80.42 मीटर का थ्रो फेंका। वह ग्रुप बी में छठे स्थान पर और कुल 11वें स्थान पर रहे। उनका दूसरा थ्रो फाउल रहा और आखिरी प्रयास में 77.32 मीटर का थ्रो ही कर पाए।

पहले प्रयास में किया क्वालीफाई

गत चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 89.91 मीटर के साथ क्वालीफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले दिन में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 88.39 मीटर के शानदार पहले प्रयास के साथ अपने पहले विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। पदक के प्रबल दावेदार 24 वर्षीय नीरज ने गुरुवार को पुरुषों के भाला फेंक ग्रुप ए क्वालीफिकेशन राउंड की शुरुआत की और करियर के अपने तीसरे सर्वश्रेष्ठ थ्रो के लिए अपना भाला 88.39 मीटर पर भेजा। दो क्वालिफिकेशन राउंड ग्रुप में 83.50 मीटर या 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं।

It's massive, it's historical🇮🇳

One of the greatest mornings of #indianathletics all unfolding at #Oregon2022

First time ever two Javelin Throwers makes it to the final of #WorldAthleticsChamps Neeraj & Rohit Yadav

Eldhose Paul is first Indian to reach men's Triple Jump final pic.twitter.com/KZXz1aKOKB