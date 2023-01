विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

कुछ दिग्गज रेसलर फेडरेशन और अध्यक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोचों के ऊपर भी बड़े आरोप लगे हैं।

नई दिल्ली: भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ देश के कई जाने-माने रेसलर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को इस प्रोटेस्ट में दिग्गज महिला रेसलर विनेश फोगाट ने फेडरेशन के अध्यक्ष पर कई बड़े आरोप जड़े हैं। यह भी कहा गया है कि कोच महिला रेसलरों का यौन उत्पीड़न करते हैं। अध्यक्ष बृज भूषण के ऊपर भी यौन उत्पीड़न के आरोप जड़े गए हैं। विनेश फोगाट के अलावा कुछ अन्य नामी रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने किया रेसलिंग फेडरेशन का विरोध, जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे

एएनआई के अनुसार विनेश फोगाट ने कहा कि कोच महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और फेडरेशन के कुछ चहेते महिला कोचों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। लड़कियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है और WFI के अध्यक्ष ने भी कई लड़कियों का उत्पीड़न किया है। विनेश फोगाट यहीं नहीं रुकी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे निजी जीवन में भी दखल दिया जाता है। ओलंपिक में हमारे पास फिजियो या कोच नहीं था। हमारा शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा हमने आवाज उठाई है, तो अब धमकाने का काम हो रहा है।

