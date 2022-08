बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने CoA को किया रद्द, AIFF चुनाव को भी एक हफ्ते टाला

More Sports

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 22 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 22 अगस्त को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रशासकों की समिति (CoA) को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने AIFF का चुनाव एक हफ्ते टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि AIFF की कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष समेत 23 सदस्य होंगे। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AIFF के जनरल सेकेट्री जनरल रोजाना का कामकाज देखेंगे।

भारत के खिलाफ मैच से पहले 'दामाद' शाहीन की चोट पर अफरीदी ने लिए मजे, कहा- मैंने कहा था लेकिन वो...

हाइकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान दिल्ली हाइकोर्ट के एक आदेश पर रोक भी लगाई। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हरी झंडी नहीं दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ बाहरी हस्तक्षेप देख ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर सकता है।

Supreme Court terminates the CoA set up to manage AIFF.

SC says it is passing the order to facilitate revocation of suspension of AIFF by FIFA and holding of Under-17 FIFA World Cup in India as well as allowing participation of teams from India in international events. pic.twitter.com/NEs6DPrGrt