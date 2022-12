फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण दीपिका के हाथों कराने के पीछे है बड़ी वजह, 144 करोड़ रुपए है ट्रॉफी की कीमत

फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीने फ्रांस को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इस फाइनल से पहले दीपिका पादुकोण ने विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया था।

Football

oi-Kapil Tiwari

फीफा विश्व कप 2022 की खिताबी ट्रॉफी पर अर्जेंटीना ने छठवीं बार कब्जा कर लिया है। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फाइनल पांच बार की चैंपियन अर्जेंटीना ने रोमांचक जीत दर्ज की। 3-3 की बराबरी पर रहा इस मैच का रिजल्ट पेनल्टी राउंड के जरिए निकला, जहां अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हरा दिया। भले ही फीफा का फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला गया हो, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस मैच का बुखार सिर चढ़कर बोला था। भारत से तो बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी फाइनल का गवाह भी बने थे, लेकिन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फाइनल से पहले एक खास उपलब्धि को अपने नाम किया।

Deepika Padukone: हर बार नए विवादों में क्यों फंस जाती हैं दीपिका पादुकोण?

Victory Travels in Louis Vuitton. #DeepikaPadukone and #IkerCasillas presented the ultimate prize in football in a bespoke #LouisVuitton trophy trunk at the #FIFAWorldCup2022 Final. Learn more about the Maison’s custom travel cases at https://t.co/JfKdULAlfo pic.twitter.com/IraTCkkzNY