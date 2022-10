'विराट कोहली नहीं हैं भारत के महानतम कप्तान', पूर्व कैरेबियाई पेसर ने बताया कहां खा गए मात

Cricket

Virat Kohli: विराट कोहली को एक ऐसे कप्तान के तौर पर देखा जाता है जिसने भारत को टेस्ट क्रिकेट में काफी कुछ दिया। उनकी ही कप्तानी में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसकी ही धरती पर हराया था। कोहली ने जिस पैशन के साथ टेस्ट क्रिकेट को खेला वह भी काबिलेतारीफ था। वेस्टइंडीज के पूर्व पेसर विंसटन बेंजामिन ने इस बारे में बात की है। बेंजामिन वही हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट का सामान देने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। बेंजामिन ऐसा वेस्टइंडीज में युवा क्रिकेटरों को तराशने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी उनकी मदद की थी।

Virat Kohli is not better tactically than some of his former captain, says West Indies former pacer Winston Benjamin.