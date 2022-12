फुटबॉल के बादशाह रोनाल्डो को मिला किंग कोहली का साथ, कहा- कोई ट्रॉफी या खिताब आपसे...

Virat Kohli On Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जिसके बाद स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर फैंस से अपनी दिल की बात कहने का काम किया।

Virat Kohli On Cristiano Ronaldo: मोरक्को की टीम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर किया है। पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। इसके साथ पुर्तगाल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। इस हार के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दुखी मन के साथ मैदान से बाहर गए।

रोनाल्डो के पास था आखिरी मौका

पुर्तगाल की टीम को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। 37 साल के रोनाल्डो के लिए यह आखिरी मौका था जब वह अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते थे। ऐसा माना जा रहा है कि अगले वर्ल्ड कप तक शायद रोनाल्डो फुटबॉल को अलविदा कह सकते हैं। इस हार के बाद रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट कर फैंस के साथ कुछ बातों को साझा किया।

वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया

रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद लिखा कि पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप जीतना मेरे करियर का सबसे बड़ा और सबसे सपना था। मैंने पुर्तगाल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई खिताब हासिल किए हैं, लेकिन अपने देश का नाम दुनिया भर में सबसे टॉप पर ले जाना मेरा सपना था। फीफा वर्ल्ड कप में टीम को जीत दिलाना चाहता था, इसके लिए लड़ाई भी की। लेकिन अब वह सपना टूट गया है। बता दें कि रोनाल्डो ने इसके साथ ही और भी कई बातों का जिक्र किया।

रोनाल्डो को मिला कोहली का साथ

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने रोनाल्डो को लेकर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने रोनाल्डो के हौसलों को बढ़ाने का काम किया।रोनाल्डो की तस्वीर शेयर करते हुए विराट कोहली ने लिखा कि कोई ट्रॉफी या खिताब आपसे वह नहीं छीन सकता, जो आपने अपने खेल से इस दुनिया को दिया है। आप हर खिलाड़ी के लिए सच्ची प्रेरणा हैं। आप मेरे लिए सार्वकालिक महान हैं। आप पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है। आपकी मेहनत और लगन ने आज आपको इस काबिल बनाया है कि हर कोई आपका फैन है।

