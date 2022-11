फैंस ने माहौल बनाया, हार ने दिल दुखाया, ट्रॉफी बिना लौटने पर सूर्यकुमार यादव ने शेयर किए जज्बात

Cricket

oi-Antriksh Singh

सूर्यकुमार यादव भारत के T20 वर्ल्ड कप अभियान में एक मजबूत बल्लेबाज बनकर उभरे। हालांकि वे कुछ बड़े मैचों में रन बनाने में कामयाब नहीं रहे और भारत में उसका खामियाजा भी भुगता लेकिन उन्होंने कई मौकों पर ऐसी पारियां भी खेली जो किसी और भारतीय बल्लेबाज के बूते की बात नहीं लगी थी। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह पूरा साल ही T20 फॉर्मेट में गजब का रहा जब उन्होंने 19 पारियों में 1040 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 185.71 का रहा। सूर्य कुमार यादव इस समय T20 इंटरनेशनल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है और टी-20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 189.68 के स्ट्राइक रेट के साथ 239 रन बनाए हैं।

T20 World Cup 2022: Team India के धाकड़, जिनका टी20 करियर जल्द होगा समाप्त | वनइंडिया हिंदी *Cricket

सेमीफाइनल मुकाबले में सूर्यकुमार यादव 10 गेंद पर 14 ही रन बना सके लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेली। हालांकि 168 का स्कोर अंग्रेजों के लिए बिल्कुल नाकाफी साबित हुआ और भारत हार गया। सूर्यकुमार यादव ने एक सोशल मीडिया मैसेज दिया है। उनका कहना है कि यह एक दिल दुखाने वाली हार है। फैंस ने जो जबरदस्त माहौल बनाया, उसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां खेले लेकिन फैन हमेशा हमारे साथ थे। हमें एक ग्रुप के तौर पर जो सपोर्ट एक दूसरे से मिली वह भी शानदार थी। हमें अपने हार्ड वर्क पर एक टीम के तौर पर गर्व है और सपोर्ट स्टाफ पर भी है। अपने देश के लिए खेलते हुए मुझे गर्व है। हम जल्द ही मजबूत वापसी करेंगे।

Hurtful loss.

Forever grateful to our fans who create electrifying atmosphere, no matter where we play. Thankful for the undying support for each other, proud of the hardwork put in by this team &support staff.

Proud to play for my country🇮🇳

We will reflect &come back stronger! pic.twitter.com/EeuLz45kgl