बड़े मैच से पहले टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी अपनाते हैं टोटके, रोहित से लेकर कोहली तक करते हैं ये खास काम

क्रिकेटरों का टोटका: T20 विश्वकप में भारत की पहली भिड़ंत पाकिस्तान से होने जा रही है। दोनों टीमें इस मैच को जीतने के लिए जमकर पसीना बहा रही है तो वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस मैच पर हैं। वैसे भी जब-जब क्रिकेट के मैदान पर भारत-पाकिस्तान टीमें आमने-सामने होती हैं, मैदान के बाहर लोगों का बीपी बढ़ जाता है। लोग अपने-अपने देश को जीताने के लिए हवन या पूजा-पाठ करने से भी नहीं चूकते हैं, कहीं तो लोग जादू-टोनों का भी सहारा ले लेते हैं।

English summary

Team India will take on Pakistan at the MCG on October 23 IN T20 World Cup 2022. Do You Know, Indian players Believe in Totke, Rohit Sharma and Virat Kohli are also included in the list.