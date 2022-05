बोले सुनील शेट्टी- 'मुझे केएल राहुल पसंद लेकिन शादी का फैसला अथिया को लेना है'

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 मई। क्रिकेट स्टार और केएल राहुल और अभिनेत्री अथिया शेट्टी की शादी की खबरें इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आईपीएल 2022 के बाद दोनों शादी कर लेंगे, हालांकि अथिया और राहुल ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है लेकिन अथिया के पापा और मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी ने जरूर इस बारे में खास बात कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर ने कहा कि 'एक बाप की तरह मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए और वो लाइफ में सेट हो जाएं।'

English summary

Suniel Shetty said- 'I like KL Rahul but Athiya has to take the decision of marriage,I am Waiting'. here is full deatils.