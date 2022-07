IND vs ENG: मैनचेस्टर में 'फ्लाइंग जडेजा' को देख हैरान हुए दर्शक, 2 शानदार कैच से पलटा मैच का रूख

All Is Not Well? रवींद्र जडेजा ने CSK से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट किए, धोनी को भी नहीं किया था बर्थडे विश

Cricket

oi-Kapil Tiwari

मैनचेस्टर, जुलाई 17। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 259 रनों पर रोक दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 46वें ओवर में ही ऑलआउट हो गई। गेंदबाजी में सबसे अधिक 4 विकेट हार्दिक पांड्या ने लिए। वहीं युजी चहल ने 3 विकेट लिए। इन सबके बीच रवींद्र जडेजा भले ही गेंदबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने मैदान फील्डिंग के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल, जडेजा ने हार्दिक पांड्या के एक ओवर में 2 शानदार कैच पकड़े, जिसके बाद मैच का रूख पूरी तरह से बदल गया।

मैनचेस्टर में छा गए 'फ्लाइंग जडेजा' आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा की गिनती दुनिया के बेस्ट से बेस्ट फील्डरों में होती है और आज उन्होंने अपनी इस पहचान का परिचय बखूबी अपनी फील्डिंग से ही दिया। जडेजा ने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर भले ही 1 विकेट लिया हो, लेकिन फील्डिंग के दौरान उन्होंने जो 2 कैच लिए थे, वो भी उनके ही विकेट माने जाएं तो कहना गलत नहीं होगा। जडेजा के इन शानदार कैच के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी पूरी तरह से पागल से हो गए हैं। जड्डू की फील्डिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। यह थे जडेजा के दो शानदार कैच रवींद्र जडेजा ने सबसे पहले 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन का कैच डीप स्क्वेर लेग पर सीमा रेखा के एकदम नजदीक पर पकड़ा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर इसी दिशा में उन्होंने जोस बटलर(60) का भागते हुए कैच पकड़ा। इन दोनों बल्लेबाजो के आउट होने के बाद इंग्लैंड 259 रन ही बना पाई। यह दोनों विकेट हार्दिक पांड्या के ओवर में आए। पांड्या ने किया वनडे का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने इस मैच में अपने वनडे करियर का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया। पांड्या ने अपनी टीम के लिए 4 बहुमूल्य विकेट हासिल किए। हार्दिक ने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स और लियाम लिविंगस्टोन का विकेट लिया। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 2, युजी चहल ने 3 और रवींद्र जडेजा को 1 विकेट मिला।

Ravindra Jadeja - The best fielder in the World. pic.twitter.com/2k1aNBArxb — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 17, 2022

SIR JADEJA YOU BEAUTY !!!

WHAT CATCH SIR JADEJA 😍😍

This is the reason , BEST FIELDER OF ALL TIME ....!!!! — Devansh_9801 (@Devansh9801) July 17, 2022

Jadeja is such a great fielder, makes even tough catches look easy — Sam (@YD_SAM_97) July 17, 2022

