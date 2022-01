बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर पुष्पा की खुमारी जारी, शाकिब अल हसन ने दोहराया अल्लू अर्जुन का स्टाइल

Cricket

नई दिल्लीः अल्लू अर्जुन-स्टारर पुष्पा: द राइज ने क्रिकेट की दुनिया को ज्यादा क्रेजी कर दिया है। डेविड वार्नर, रवींद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे कई क्रिकेटरों के लिए इस फिल्म का श्रीवल्ली गीत मजेदार स्टेप्स के लिए छा गया, तो वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में तो अल्लू अर्जुन के स्टाइल की कॉपी करने का चलन बढ़ गया है।

इससे पहले इस लीग में बांग्लादेशी गेंदबाज नजमुल इस्लाम अपू और कैरेबियाई आइकन ड्वेन ब्रावो ने तेलुगु सुपरस्टार का स्टाइल कॉपी किया था। अब, एक और प्रसिद्ध क्रिकेटर ने दिखाया है कि वह भी ब्लॉकबस्टर मूवी का बहुत बड़ा प्रशंसक है।

बीपीएल में अल्लू अर्जुन की नकल करने वाले तीसरे खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं। शाकिब ने कोमिला विक्टोरियंस और फॉर्च्यून बरिशल के बीच एक लीग मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस के विकेट लेने के बाद यह कदम उठाया।

यह घटना विक्टोरिया की पारी के छठे ओवर में हुई। तब पावरप्ले की समाप्ति से ठीक पहले अंतिम डिलीवरी पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को हवा में हिट करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वह गेंद को टाइम करने में विफल रहे और लॉन्ग-ऑन पर खड़े जियाउर रहमान को एक आसान कैच दिया जिसके बाद शाकिब अल हसन ने पुष्पा के अभिनेता अल्लू अर्जुन के स्टाइल के साथ बड़े विकेट का जश्न मनाया।

After Nazmul Islam, then @DJBravo47, and now the Bangladeshi 🐐 @Sah75official displaying the #Pushpa move! 🥳

The @alluarjun movie has really taken over the #BBPL2022. 🔥

📺 Catch these antics for just ₹5, LIVE on #FanCode 👉 https://t.co/lr5xUr0sLW#BPLonFanCode #alluarjun pic.twitter.com/9TAn8xqksr