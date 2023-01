Pakistan vs New Zealand, 2nd Test: पाकिस्तान को आखिरी सेशन में जीत के लिए 140 रनों की जरूरत है। इन रनों को बनाने के लिए पाकिस्तान के पास 31 ओवर होंगे।

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test: न्यूजलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच में फाइट करती हुई नजर आ रही है। पांचवे दिन चायकाल तक पाकिस्तान ने पांच विकेट खोकर 179 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की ओर से सरफराज अहमद और सऊद शकील ने टीम को संभालने का काम किया है। आखिरी सेशन में अब पाकिस्तान को मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 140 रनों की जरूरत है।

PAK vs NZ: पाकिस्तान पर मंडराया हार का संकट, 319 के लक्ष्य का पीछा करते हुए आधी टीम लौटी पवेलियन

सरफराज और सऊद के बीच 99 रनों की साझेदारी

सरफराज अहमद और सऊद शकील के बीच हुई जबरदस्त साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने मैच में वापसी कर ली है। पहले सेशन में तीन विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान की हार बेहद करीब दिखाई पड़ रही थी। लेकिन दूसरे सेशन में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट को बचाने के साथ-साथ रन भी बनाए। दोनों के बीच चायकाल तक 99 रनों की साझेदारी हो चुकी है। पाकिस्तान को अब इन दोनों खिलाड़ियों से आखिरी सेशन में भी इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।

