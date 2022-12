VIDEO: पाकिस्तान के पक्ष में DRS नहीं गया तो अलीम डार ने की थर्ड अम्पायर से बहस, वीडियो वायरल

अलीम डार वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़े नाम हैं और उन्होंने काफी बेहतरीन काम भी किया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस के फैसले से वह असंतुष्ट दिखे।

Cricket

oi-Naveen Sharma

Aleem Dar Argument with third umpire: अलीम डार को दुनिया के बेस्ट अम्पायरों में से एक माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में अम्पायरिंग करने वाले अम्पायर भी वही हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन वह अपना संयम खो बैठे और तीसरे अम्पायर से बहस करने लगे। मुल्तान में चल रहे इस टेस्ट मैच में मैदानी अम्पायर के निर्णय पर डीआरएस से फैसला आया था, इस पर डार संतुष्ट नहीं दिखे।

इंग्लैंड के बल्लेबाज ने लिया था रिव्यू

इंग्लैंड की पारी के उन्नीसवें ओवर में यह घटना घटी। इंग्लिश बल्लेबाज डुकेट ने अबरार अहमद की गेंद पर स्वीप शॉट खेला लेकिन गेंद पैड पर लगने के संदेह में अपील हुई और अलीम डार ने उंगली ऊपर करते हुए बल्लेबाज को आउट दिया। डुकेट ने तुरंत रिव्यू के लिए कहा। इसके बाद तीसरे अम्पायर ने रिप्ले में पाया कि गेंद ग्लव्स पर लगी है और स्निको मीटर पर बल्ला जमीन पर लगने से लाइन भी दिख रही है। तीसरे अम्पायर ने डार को फैसला बदलने के लिए कहा। तीसरे अम्पायर जो विल्सन को डार ने कहा कि बल्ला नीचे लगा है इसलिए स्निको पर लाइन आ रही है। एक बार फिर से रिप्ले देख लो। इस बार भी स्थिति वही थी और तीसरे अम्पायर ने अलीन डार को निर्णय बदलने के लिए कहा। डार संतुष्ट नहीं दिखे और बिना मन अपना फैसला बदला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Aleem Dar says Wilson check again man, now it hit his 🧤. Joel wilson says yes ok I will check you but no I will stand by my decision take back your decision it looked like the bat hit the ground wilson has no conclusive evidence to reverse.@TheRealPCB#PakvEng #AleemDar #Wilson pic.twitter.com/TxX3YHK8Be