Tilak Varma Profile: किराए के घर में गुजरा बचपन आज बने स्टार, पढ़ें IPL सनसनी 'तिलक वर्मा' के बारे में

नई दिल्ली, 13 मई। आईपीएल 2022 भले ही मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा नहीं रहा लेकिन इस सीजन में उसे 'तिलक वर्मा' के रूप में एक ऊर्जावान और स्टाइलिश खिलाड़ी जरूर मिल गया है, जिसकी तारीफों से इस वक्त सोशल मीडिया गुलजार है। मात्र 19 साल के इस खिलाड़ी ने IPL के इसी सीजन से डेब्यू किया है और अपने पहले ही आईपीएल टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने अपने खेल का जलवा दिखाया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। उनके मुरीद खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हो गए हैं, तभी तो उन्होंने कहा कि 'तिलक वर्मा आने वाले वक्त में तीनों फॉर्मेट में देश के लिए खेल सकता है।'

