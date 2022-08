मुंबई में रोहित शर्मा को देखने के लिए पागल हुई भीड़, भारी हुजूम की वजह से हिटमैन को लौटना पड़ा होटल

Cricket

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, अगस्त 16। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एशिया कप 2022 से पहले ब्रेक पर हैं। रोहित शर्मा को जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उनकी जगह शिखर धवन को कप्तानी दी गई है। ऐसे में रोहित शर्मा एशिया कप से पहले परिवार के साथ मुंबई में समय बिता रहे हैं। सोमवार को रोहित शर्मा एक होटल से बाहर निकल रहे थे कि तभी उनके फैंस का वहां जमावड़ा लग गया। रोहित को देखने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि रोहित को वापस होटल लौटना पड़ा।

The crowd went out of control to see Indian cricket team captain Rohit Sharma in Mumbai on 15 August. But due to the crowd, Rohit had to go back to the hotel.#RohitSharma𓃵 @ImRo45 pic.twitter.com/dc7ACEdFjT