'धोनी दबाव में खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक है, युवराज नहीं', जानिए किसने कहा ऐसा

नई दिल्ली। भारतीय प्रशंसक 2 अप्रैल 2011 की रात को नहीं भूल सकते हैं जब वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर मेन इन ब्लू ने दूसरी बार विश्व कप जीता था। वैसे तो फैंस के लिए उस समय हर पल खास रहा था, लेकिन अगर कोई एक पल है जिसे प्रशंसक भूल नहीं सकते हैं, तो वह तत्कालीन कप्तान एमएस धोनी की नाबाद 91 रन की पारी है। धोनी की उस पारी के दम पर भारत अंत में मैच जीत सकता। तब धोनी बल्लेबाजी करने के लिए युवराज सिंह से पहले आए थे। तब सब हैरान थे कि युवराज से पहले धोनी क्यों आए क्योंकि धोनी ने तब टूर्नामेंट को अर्धशतक भी नहीं लगाया था। हालांकि भारत के तत्कालीन मानसिक कंडीशनिंग कोच पैडी अप्टन ने धोनी के उस निर्णय पर खुल कर बात की, साथ ही इसे सही बताया और कहा कि धोनी दबाव में खेलने वाले एक बड़े खिलाड़ी हैं, ना कि युवराज सिंह।

