आमिर खान की 'लाल सिंह चड्डा' देख भड़क उठा यह खिलाड़ी, बताया शर्मनाक, जानें वजह

नई दिल्ली, 11 अगस्त। 'रक्षाबंधन' (Rakshabandhan) और 'लाल सिंह चड्ढा'(Laal Singh Chaddha) का इंतजार फैंस बेसब्री के साथ कर रहे थे। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के मौके पर इन दोनों ही फिल्मों को थिएटर में रिलीज कर दिया गया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' रिलीज के पहले से ही सुर्खियों में थी। कुछ फैंस इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप के रीमेक इस फिल्म पर अब इंग्लैंड के खिलाड़ी मोंटी पनेसर ने भी सवाल उठाया है।

Forrest Gump fits in the US Army because the US was recruiting low IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is total disgrace to India Armed Forces Indian Army and Sikhs !!Disrespectful. Disgraceful. #BoycottLalSinghChadda pic.twitter.com/B8P2pKjCEs