MI vs CSK: महामुकाबले में इन खिलाड़ियों में देखने को मिलेगी एक-दूसरे पर हावी होने की होड़

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 23 मार्च: चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की दो सबसे ताकतवर टीमों में शामिल है। जब भी यह दोनों टीमें आपस में मुकाबला करती हैं तो वह महा मुकाबला कहलाता है। दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में मुंबई का रिकॉर्ड बेहतर है जिसमें 25 बार हुए मुकाबलों में एमआई ने 13 बार जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। यह दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी आईपीएल 2022 के तीसरे मुकाबले में खेलेंगे जो 21 अप्रैल गुरुवार को खेला जाएगा और यह मुंबई के डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी स्टेडियम में होगा।

आइए देखते हैं इस मैच में कौन से तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें आपस में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

English summary

MI vs CSK: Six players will be seen competing to dominate each other in clash of titans