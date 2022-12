पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने नेपाल क्रिकेट टीम के कोच पद से दिया इस्तीफा, जून में संभाला था पद

Cricket

oi-Kapil Tiwari

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से अपना तत्काल इस्तीफा दे दिया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई है। एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि मनोज प्रभाकर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हम मनोज प्रभाकर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

आपको बता दें कि मनोज प्रभाकर ने इसी साल जून में नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्हें पुबुदु दस्सानायके की जगह नियुक्त किया गया था। दस्सानायके ने निजी कारणों से इस पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी देखरेख में नेपाल क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में तेजी से बदलाव भी आया था।

बता दें कि मनोज प्रभाकर के कार्यकाल में ही नेपाल ने हाल ही में 5 मैच की T20I सीरीज में केन्या को 3-2 से हराया था। इसके अलावा टीम ने वनडे सीरीज में भी 3-0 से जीत हासिल की थी। नेपाल क्रिकेट टीम का यह दौरा अगस्त-सितंबर के बीच हुआ था।

Manoj Prabhakar has stepped down from his position of Nepal Men’s National Cricket Team’s Head Coach with immediate effect on 15th December. CAN has accepted his resignation: Cricket Association of Nepal (CAN) pic.twitter.com/SMknZV3rMU