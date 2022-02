IPL Auction 2022: कल नीलामी मंच पर नजर आएंगे ह्यूज एडमीड्स, आज बेहोशी के बाद गिर गए थे मंच से

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, फरवरी 12। IPL Auction 2022 का पहला दिन खत्म हो चुका है। दूसरे दिन की नीलामी कल ही तय समयानुसार होगी। नीलामी का पहला दिन वैसे तो कई खिलाड़ियों की बोली से हैरान कर देने वाला था, लेकिन इसके अलावा एक घटना औ ऐसी घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया और वो घटना थी आईपीएल ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स का अचानक मंच से गिर जाना। ह्यूज एडमीड्स नीलामी के दौरान अचानक मंच से बेहोश होकर नीचे गिर गए थे। उन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके बाद अब उनकी तबियत काफी बेहतर है और कहा जा रहा है कि कल की ऑक्शन में वो मंच पर दिखाई देंगे।

एडमीड्स के दोस्त ने ट्वीट कर दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ह्यूज एडमीड्स नीलामी के दूसरे दिन अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। आईपीएल के पूर्व ऑक्शनर रिचर्ड मैडली ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ह्यूज एडमीड्स कल ऑक्शन में फिर से नजर आएंगे, आज वो पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन के कारण अचानकर बेहोश हो गए थे। अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है और कुछ भी गंभीर करने वाली बात नहीं है। आपको बता दें कि रिचर्ड मैडली और ह्यूज एडमीड्स दोनों दोस्त हैं।

Have just spoken to my friend Hugh Edmeades - who says he feels fine and will resume #IPLMegaAuction2022 in the morning. He thanks you all for your kind wishes