90 मिनट तक की थी खास तैयारी, आखिरी लीग मैच में कैसे फॉर्म में लौटे विराट कोहली, मैच के बाद खुद किया खुलासा

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का 67वां मैच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने करो या मरो के मैच में 8 विकेट से जीत हासिल कर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस अहम मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी की टीम के लिये इस सीजन सबसे खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने सबसे बेहतरीन पारी खेली और महज 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

विराट कोहली ने इस मैच में 54 गेंदों का सामना कर 73 रनों की पारी खेली और 8 विकेट से जीत दिला दी। इसके चलते वो आईपीएल के इतिहास में 7 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गये हैं। विराट कोहली के लिये यह सीजन कुछ खास नहीं रहा है और यह उनके इस सीजन बल्ले से निकला महज दूसरा ही अर्धशतक है। विराट कोहली ने इस मैच से पहले खेली गई 13 पारियों में सिर्फ 237 रन ही बनाये थे लेकिन अपनी इस पारी के चलते वो 300 रन पूरा कर गये हैं।

और पढ़ें: कभी मैरी कॉम के चलते नहीं मिला था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में खेलने का मौका, अब गोल्ड जीत रचा इतिहास

English summary

IPL 2022 Virat Kohli won first man of the Match award of Season 15 know what he says i can keep going