IPL 2022 : स्टेडियम में आ सकेंगे दर्शक, जानिए कब-कैसे होगी टिकट बुक

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 26 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ फिर से शुरू होगा। यह मैच एक महत्वपूर्ण अवसर होगा क्योंकि इस बार स्टेडियम में दर्शकों के आने का स्वागत किया जाएगा। कोरोना के कारण पिछले दो सीजन में खाली स्टेडियम के मैच हुए, लेकिन इस बार उत्साही क्रिकेट प्रशंसक स्टेडियम में आकर अब तक के सबसे चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

प्रशंसक 23 मार्च से दोपहर 12 बजे से टूर्नामेंट के लीग चरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.iplt20.com पर टिकट खरीद सकते हैं। टिकट www.BookMyShow.com पर भी खरीदे जा सकते हैं। मैच मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के स्टेडियमों में खेले जाएंगे, जिसमें दर्शकों की संख्या COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार 25% होगी। कुल मिलाकर, वानखेड़े स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में 20-20 मैच खेले जाएंगे। ब्रेबोर्न एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम और पुणे में भी 15-15 मैच खेले जाएंगे।

यह भी पढ़ें- 'उसके पास अच्छा दिमाग है', रैना ने बताया काैन होगा धोनी के बाद CSK का कप्तान

इस बीच, आईपीएल 2022 दो नई टीमों - लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस - के साथ एक भव्य आयोजन होने वाला है। इसलिए, 2011 सीजन के बाद पहली बार, कुल 10 टीमें इसे खिताब जीतने के लिए होड़ में दिखेंगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले महीने मेगा नीलामी में आठ मौजूदा पक्षों में बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं। इसलिए, कई लाइन-अप नए रूप धारण करेंगे।

टूर्नामेंट के विस्तार के साथ, मैचों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए, आईपीएल 2022 दो महीने तक चलेगा और फाइनल 29 मई को होगा। हर टीम लीग चरण में 14 मैच खेलेंगे, जिसमें प्लेऑफ में चार स्थान दांव पर होंगे। पिछला संस्करण जीतने के बाद, एमएस धोनी की सीएसके गत चैंपियन के रूप में शुरुआत करेगी और अपने पांचवें खिताब के लिए लड़ेगी। प्रतियोगिता के पहले कुछ मैचों में कई टीमें अपने कुछ विदेशी खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेंगी। हालांकि, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक यह मामला सुलझने की संभावना है।

English summary

IPL 2022: Spectators will be able to come to the stadium, know when and how tickets will be booked