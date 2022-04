आखिरी ओवर में ऋषभ पंत ने खेल भावना को पहुंचाई ठेस, 3 साल पहले धोनी ने भी किया था कुछ ऐसा

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अप्रैल 23। आईपीएल के 34वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली की टीम को 15 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में एक जबरदस्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने खेल भावना को नुकसान पहुंचाया। खेल भावना को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर, जिन्होंने खेल में विघ्न डाला।

Rishabh Pant said, "everyone was frustrated, it was a clear no ball. We were disappointed, but it's not in our control".@rajasthanroyals @DelhiCapitals pic.twitter.com/l4WWHyG2jn