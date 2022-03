'सिर्फ एक गलती खत्म कर सकती है गेंदबाज का करियर', ICC के नये नियमों पर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल्स का दामन छोड़कर राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते नजर आयेंगे। दुनिया की सबसे मशहूर लीग का आगाज होने में बस एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है, जिससे पहले इस दिग्गज ऑफ स्पिनर ने एमसीसी (मेरिलबॉन क्रिकेट क्लब) की ओर से सुझाये गये क्रिकेट के नियमों में बदलाव को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और खेल भावना की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले उस नियम पर अपनी राय दी है, जिस पर अक्सर खेल जगत दो भागों में बंटा हुआ नजर आता है।

भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मेरीलबॉन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के डिसिजन की तारीफ की है जिसमें एमसीसी ने मांकड़िंग को खेल भावना के विपरीत नहीं बताते हुए इसे रन आउट सेक्शन में डाल दिया है। उल्लेखनीय है कि क्रिकेट के खेल में अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा खिलाड़ी गेंद फेंकने से पहले क्रीज छोड़ देता है तो गेंदबाज के पास उसे आउट करने का अधिकार है।

English summary

IPL 2022 R Ashwin on ICC's new Rule on mankading says Bowlers should not have any 2nd thoughts on running non-striker out